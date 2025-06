Mondiale per Club le sudamericane incantano e convincono | sono lo la sorpresa del torneo

Nel Mondiale per Club, le squadre sudamericane stanno lasciando il segno: sorprendono per tecnica, organizzazione e forza fisica. In un torneo pensato per esaltare il dominio europeo, sono loro le vere protagoniste, dimostrando talento e determinazione. Queste sorprese stanno riscrivendo le regole e incantando gli appassionati di calcio in tutto il mondo. La loro performance sta rivoluzionando le aspettative e promette di regalare ancora molte emozioni.

Il Mondiale per club a 32 squadre, pensato per esaltare il dominio europeo, ha invece acceso i riflettori sulle squadre sudamericane, protagoniste a sorpresa ma con pieno merito. Con sei rappresentanti (quattro brasiliane e due

Mondiale per Club: il Botafogo batte a sorpresa il Psg e vola agli ottavi in anticipo, francesi raggiunti al secondo posto a quota 3 dall’Atlético Madrid trascinato da Pablo Barrios. Chi passerà il turno? Vai su Facebook

Il Mondiale ribaltato, riscossa Sudamerica; Mondiale per Club 2025: spettacolo, numeri e colpi di scena negli Stati Uniti. Le sorprese e le quote dei bookmakers. Chi è il più pagato del torneo?; Sorpresa, domina il Brasile: così Flamengo e Botafogo hanno raggiunto il top.

