Mondiale per Club le presenze degli spettatori negli stadi

Il Mondiale per Club 2025, con la sua espansione a 32 squadre, cattura l’attenzione non solo sul campo, ma anche negli stadi di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, l’afflusso di spettatori sta superando le aspettative, offrendo un’indicazione promettente per il grande evento del 2026 in Nord America. La passione e l’entusiasmo si fanno sentire, confermando che il calcio internazionale sta vivendo un momento di grande fermento.

Il successo del Mondiale per Club 2025, allargato dalla Fifa a 32 squadre, si misura anche dal seguito negli stadi degli spettatori americani. Un test interessante anche in vista del Mondiale vero e proprio che si disputerà negli States, in Canada e Messico nell’estate del 2026. Gli organizzatori hanno faticato a piazzare i tagliandi delle partite e sono stati obbligati ad abbassare progressivamente i prezzi, avviando anche massicce campagne promozionali per cercare di regalare un colpo d’occhio all’altezza delle sfide proposte al pubblico americano. Il 18 giugno la Fifa ha comunicato di aver conteggiato la presenza di oltre 340. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, le presenze degli spettatori negli stadi

In questa notizia si parla di: mondiale - negli - club - spettatori

Mondiale per Club, le presenze degli spettatori negli stadi - Il Mondiale per Club 2025, con 32 squadre e un crescente seguito negli stadi americani, rappresenta molto più di un semplice torneo.

Gli spettatori negli stadi del #MondialeperClub nelle partite giocate tra il 21 e il 22 giugno 2025. Vai su X

? Le presenze di spettatori negli stadi del #MondialeperClub Partite 16/17 giugno 2025 Vai su Facebook

Mondiale per Club, le presenze degli spettatori negli stadi; Spettatori al Mondiale per Club, alcune partite con tanti posti vuoti: Risparmiano per il 2026; Mondiale per Club 2025: i dati sugli spettatori allo stadio nel torneo.

Mondiale per Club 2025: i dati sugli spettatori allo stadio nel torneo - Ha preso il via nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Secondo calcioefinanza.it

Ascolti tv, l'Inter al Mondiale per Club domina la serata. De Martino resiste al 30% - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la terza e ultima puntata del programma Chi può batterci? Da iltempo.it