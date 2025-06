Mondiale per Club la vetrina ha acceso i riflettori | il nuovo gioiello brasiliano è pronto per il grande salto in Inghilterra Roma e Juve in seconda fila

Il Mondiale per Club si trasforma nella grande passerella del calcio mondiale, accendendo i riflettori su un talento brasiliano che sta facendo sognare gli appassionati: Wesley França. Il giovane terzino del Flamengo, classe 2003, ha stregato tutti con le sue doti, mettendo in ombra anche big come Roma e Juve. Ora, il suo futuro in Inghilterra sembra più vicino che mai, e il mondo si chiede: è lui il nuovo gioiello da seguire?

Mondiale per Club, la vetrina dietro il nuovo gioiello brasiliano. La situazione degli ultimi giorni La vetrina del nuovo Mondiale per Club ha emesso il suo primo, grande verdetto. Il nome sulla bocca di tutti è quello di Wesley França, terzino destro classe 2003 del Flamengo, che con le sue prestazioni ha letteralmente incantato gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, la vetrina ha acceso i riflettori: il nuovo gioiello brasiliano è pronto per il grande salto in Inghilterra (Roma e Juve in seconda fila)

