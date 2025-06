Mondiale per Club l’ Inter si qualifica se… Le combinazioni

Il Mondiale per Club entra nel vivo e l’Inter si gioca tutto: quali sono le combinazioni che possono portare i nerazzurri alla qualificazione? Giovedì 26 giugno, con il girone E che si avvia alla conclusione, analizziamo scenari e possibilità, svelando cosa serve all’Inter per passare il turno e continuare a sognare in questa competizione internazionale. Scopriamo insieme le chance dei nostri campioni!

Giovedì 26 giugno si concluderà il girone E del Mondiale per Club. L’Inter affronterà il River Plate di Mastantuono mentre il Monterrey di Sergio Ramos se la vedrà con i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. A 90? minuti dal termine del girone vediamo tutte le combinazioni possibili per accertare la qualificazione L'articolo Mondiale per Club, l’ Inter si qualifica se. Le combinazioni proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mondiale per Club, l’ Inter si qualifica se… Le combinazioni

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - qualifica

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club: Inter si qualifica agli ottavi se… Ecco tutte le combinazioni https://interlive.it/2025/06/22/mondiale-per-club-inter-si-qualifica-agli-ottavi-se-ecco-tutte-le-combinazioni/… - X Vai su X

Siete pronti per il Mondiale per Club? In attesa delle partite, visibili su @dazn_it , vi spieghiamo i criteri con cui si sono qualificate TUTTE le squadre partecipanti Ecco perché per l’Italia ci sono Inter e Juventus Vai su Facebook

Mondiale per Club, l'Inter si qualifica agli ottavi se... Le combinazioni; L'Inter si qualifica agli ottavi di finale da prima del girone se... Tutte le combinazioni anche con 3 squadre al 1° posto; Dall'incubo ai sorrisi: Inter, per gli ottavi ti basta un punto. Tutte le possibili combinazioni.

Mondiale per Club, l'Inter si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni - I nerazzurri hanno battuto ieri, sabato 21 giugno, l'Urawa Red Diamonds per 2- Segnala msn.com

Mondiale per Club, la situazione del girone E: come si qualifica l’Inter e calendario - La prima edizione si concluderà il 13 luglio 2025 negli Stati Uniti: il quadro in chiave qualificazione nel girone dell'Inter ... fcinter1908.it scrive