Mondiale per Club Inter tutte le combinazioni per il passaggio del girone E dei nerazzurri | i risultati a disposizione col River Plate

Proprio questa doppia sfida ha complicato e al tempo stesso riaperto le possibilità per i nerazzurri di qualificarsi. Con tutte le combinazioni in gioco, il passaggio del turno dipende dai risultati di mercoledì, quando l'Inter affronterà il River Plate. La squadra di Inzaghi si prepara a giocarsi il tutto per tutto, con la speranza di consolidare il proprio percorso nel prestigioso Mondiale per Club.

Mondiale per Club Inter, le combinazioni per il passaggio del girone E dei nerazzurri: tutti i risultati a disposizione mercoledì col River Plate. Il gol nei minuti di recupero contro gli Urawa Red Diamonds ha dato nuove energie e speranze all’ Inter, che torna a credere con convinzione nel passaggio del girone E del Mondiale per Club. Specie dopo il pareggio maturato poche ore dopo nella sfida tra River Plate e Monterrey. Proprio gli argentini del River saranno i prossimi avversari dei nerazzurri mercoledì notte alle 3: la Gazzetta dello Sport ha descritto la situazione del girone, spiegando i risultati a disposizione della squadra di Chivu per raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, tutte le combinazioni per il passaggio del girone E dei nerazzurri: i risultati a disposizione col River Plate

Nella notte italiana River Plate-Monterrey finisce 0-0. Ora tutto si decide all’ultima giornata. Ecco le combinazioni per il passaggio del turno dell’Inter: L’Inter passa se... Vince: qualificazione matematica. Pareggia: qualificazione certa, con qualsiasi pareg Vai su Facebook

Mondiale per Club, l'Inter si qualifica agli ottavi se... Le combinazioni; L'Inter si qualifica agli ottavi di finale da prima del girone se... Tutte le combinazioni anche con 3 squadre al 1° posto; Cosa serve all’Inter per qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale per Club e i possibili avversari.

