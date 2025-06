Mondiale per Club il Manchester City batte 6-0 l’Al-Ain | la classifica del gruppo G

Il Manchester City di Guardiola spalanca le porte agli ottavi di finale del Mondiale per Club con una vittoria schiacciante e spettacolare: 6-0 contro l’Al-Ain. La squadra inglese dimostra tutta la sua forza e determinazione, consolidando il primo posto nel Gruppo G. Con questa prestazione impressionante, i Citizens confermano il loro ruolo da protagonisti sulla scena internazionale, pronti a sfidare le avversarie più temute nel prosieguo del torneo.

Il Manchester City ha battuto 6-0 l’Al-Ain nella fase a gironi del Mondiale per Club: la classifica del gruppo G. La Juventus e il Manchester City volano agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il successo per 4-1 dei bianconeri nel pomeriggio di ieri contro il Wydad Casablanca, anche i Citizens – scesi in campo alle ore 3 italiane – hanno confermato le previsioni del pronostico battendo per 6-0 l’ Al-Ain. Gli uomini di Guardiola hanno archiviato la pratica con tre gol a tempo. Nella prima frazione sono andati a segno Gundogan (8?), Echeverri – primo gol con il City – (27?) e Haaland su rigore (al quinto minuto di recupero). 🔗 Leggi su Sportface.it

