Mondiale per Club FIFA 2025 3a Giornata | le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset

Il grande calcio internazionale torna a emozionare gli appassionati italiani con il Mondiale per Club FIFA 2025, in scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Per la prima volta, con 32 squadre in gara, Mediaset garantisce una copertura straordinaria: ogni giorno in chiaro, grazie alla collaborazione con DAZN, potrai vivere le emozioni della 3a giornata delle partite. Non perdere l'occasione di seguire in diretta i match più avvincenti e tifare la tua squadra preferita!

Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Per la prima edizione del torneo, formato da 32 squadre, Mediaset, grazie all'accordo di sublicenza con DAZN, porterà in co-esclusiva nelle case degli italiani una partita al giorno, in chiaro, tr. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mondiale per Club FIFA 2025 3a Giornata: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset

In questa notizia si parla di: mediaset - mondiale - club - fifa

Mondiale per Club FIFA 2025 2a Giornata: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset - Il grande calcio internazionale torna protagonista sulle reti Mediaset con il Mondiale per Club FIFA 2025, che si svolge negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Dal Rose Bowl Stadium di Los Angeles, lo spettacolo del Mondiale per Club FIFA 2025 continua ?Vi aspettiamo STASERA alle 21:00 su #Italia1 e live su Mediaset Infinity con Atletico Madrid - Botafogo ? #FIFACWC Vai su Facebook

Dal Rose Bowl Stadium di Los Angeles, lo spettacolo del Mondiale per Club FIFA 2025 continua Vi aspettiamo STASERA alle 21:00 su #Italia1 e live su Mediaset Infinity con Atletico Madrid - Botafogo ? #FIFACWC Vai su X

Mondiale per Club 2025, quali partite trasmette Mediaset: l'elenco completo; Mondiale per Club FIFA 2025 2a Giornata: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset; Mondiale per Club, -River Plate: orari e dove vederla.

Mondiale per Club FIFA 2025 3a Giornata: le partite in diretta in chiaro sulle reti Mediaset - Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordina... Da digital-news.it

Mondiale per Club: il miglior match di giornata su Canale 5, Italia 1 e in streaming - Il grande calcio internazionale torna sulle reti Mediaset, pronte a offrire una copertura straordinaria del Mondiale per Club FIFA 2025, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Scrive sportmediaset.mediaset.it