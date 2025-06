Mondiale per Club | comincia la terza giornata partite e diretta TV

Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo della sua fase decisiva con la terza giornata, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. Quattro emozionanti partite, suddivise in due blocchi per garantire la massima adrenalina e competizione. Restate con noi per seguire tutte le emozioni in diretta TV e scoprire quale squadra si prepara a lasciare il segno in questa finale mondiale!

Inizia la terza e ultima giornata del Mondiale per Club FIFA, questo vuol dire quattro partite in un giorno ma divise in due blocchi (perché ogni girone deve giocare in contemporanea). Si completano i primi due gruppi. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO G. Juventus-Wydad Casablanca 4-1 6? aut. Boutouil, 16?, 69? Yildiz, 25? Lorch (W), 94? rig. Vlahovic Manchester City-Al Ain 6-0 8? e 73? Gundogan, 27? Echeverri, 45'+5? Haaland, 84? Bobb, 89? Cherki CLASSIFICA: Juventus 6, Manchester City 6, Wydad Casablanca 0, Al-Ain 0. GRUPPO H. Real Madrid-Pachuca 3-1 35? Jude Bellingham, 43? Arda Guler, 70? Valverde, 80? E.

Mondiale per Club: ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve, tre partite alle 3 di notte - Il Mondiale per Club 2025 si appresta a diventare un evento indimenticabile, con l'Inter e la Juve pronte a sfidarsi alle tre di notte in ben tre occasioni.

Il Mondiale per Club negli USA vuol dire anche vedere Donald Trump che parla di una possibile terza guerra mondiale in diretta internazionale con dietro Mckennie, Gatti, Tudor, Vlahovic e Koopmeiners. Sì. Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025 orari italiani: a che ora si possono vedere Juventus, Inter e le altre partite; Juventus, di nome e di fatto: al Mondiale per Club la terza più giovane. Inter l'europea più vecchia; Mondiale per Club 2025: Cinque Squadre Già Fuori Prima della Terza Giornata.

Mondiale per Club, Inter-River Plate: orari e dove vederla - River Plate, gara valida per la terza giornata del Girone E del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Secondo informazione.it

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in TV: le partite trasmesse in chiaro su Mediaset - Canale 5 e Italia 1 sono i canali Mediaset che trasmettono in chiaro e gratis, in co- Lo riporta fanpage.it