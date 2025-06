Mondiale per Club 2025 Juventus travolgente | 4-1 al Wydad Casablanca e qualificazione agli ottavi

Filadelfia, 22 giugno 2025 – La Juventus continua a brillare nel Mondiale per Club FIFA 2025: dopo il successo all’esordio, i bianconeri travolgono 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata del girone G, volando a quota 6 punti e conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Sul palcoscenico del calcio internazionale, le stelle Yildiz e Vlahovic illuminano il campo e promettono un emozionante scontro con il Manchester City. La Juventus si prepara al grande match che potrebbe decidere il destino del torneo.

Yildiz show e Vlahovic chiudono i conti: bianconeri in testa al girone G in attesa del big match con il Manchester City Filadelfia, 22 giugno 2025 – La Juventus continua a brillare nel Mondiale per Club FIFA 2025: dopo il successo all'esordio, i bianconeri travolgono 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda giornata del girone G, volando a quota 6 punti e conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Sul palcoscenico del Lincoln Financial Field di Filadelfia, è Kenan Yildiz il grande protagonista del match: il giovane talento turco sblocca la partita al 6' provocando l'autogol di Boutouil, poi mette la firma su una doppietta straordinaria, segnando un capolavoro da fuori area al 16' e chiudendo i conti al 69' con freddezza e classe.

