Mondiale per Club 2025 il Manchester City travolge l’Al-Ain | inglesi e Juve agli ottavi

Il Mondiale per Club 2025 si accende di emozioni con il Manchester City che travolge l’Al Ain, assicurandosi un posto tra le migliori otto squadre del torneo. La doppietta di Ilkay Gündogan e le reti di Haaland, Echeverri, Bobb e Cherki dimostrano la forza e la determinazione dei Citizens, pronti a scrivere pagine importanti. Con questo risultato, sia il City che la Juventus si preparano a sfide entusiasmanti negli ottavi: non perdere gli sviluppi di questa avvincente competizione.

Ilkay Gündogan ha segnato una doppietta, Erling Haaland ha segnato su rigore e il Manchester City si è assicurato un posto agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 con una vittoria per 6-0 contro l’Al Ain domenica sera. Anche Claudio Echeverri, Oscar Bobb e Rayan Cherki hanno segnato per il City, che sta cercando di coronare una stagione deludente con un risultato incoraggiante. Il risultato ha portato gli inglesi e la Juventus (entrambe con un record di 2-0-0) agli ottavi di finale del Gruppo G. L’ Al Ain è stato sconfitto due volte, perdendo 5-0 contro la Juventus nella partita d’esordio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per Club 2025, il Manchester City travolge l’Al-Ain: inglesi e Juve agli ottavi

