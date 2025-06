Mondiale per Club 2025 | goleada City il Real Madrid si sblocca Altro pari per Inzaghi

Il Mondiale per Club 2025 si infiamma tra goleade e sorprese: il City travolge l’Al Ain, ma la Juventus si mantiene avanti grazie a un gol in più nello scontro diretto. Con le qualificazioni agli ottavi ormai vicine, le sfide decisive promettono emozioni e colpi di scena. Resta tutto da decidere nel gruppo G, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza per il passaggio del turno. La corsa continua: chi alza il trofeo?

Milano, 23 giugno 2025 - Il Manchester City gioca a tennis contro l' Al Ain, ma il 6-0 non basta per guadagnare un vantaggio rispetto alla Juventus. Dopo la seconda giornata del Mondiale per Club, entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi e hanno la stessa differenza reti (+8), ma la Vecchia Signora ha un gol segnato in più. Il che significa che nello scontro diretto in programma giovedì le basterà un pareggio per chiudere il gruppo G da prima della classe. Venendo al match contro l'Al Ain, gli inglesi di Pep Guardiola partono subito forte e alla fine del primo tempo hanno già tre reti di vantaggio: Gundogan sblocca il risultato dopo otto minuti, poi ci pensano Echeverri su punizione e Haaland dal dischetto ad arrotondare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club 2025: goleada City, il Real Madrid si sblocca. Altro pari per Inzaghi

