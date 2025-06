Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 segna un nuovo capitolo nel calcio internazionale, portando le migliori squadre del mondo in una competizione spettacolare negli Stati Uniti. Con 32 partecipanti, tra cui le italiane Inter e Juventus, l’attesa cresce per scoprire date, gironi, calendario e risultati. Un evento imperdibile che promette emozioni e sorprese: rimanete aggiornati per non perdere neanche un istante di questa grande sfida globale.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l'Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l'Inter, che deve .

Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati - Il Mondiale per club 2025 sta per entrare nel vivo, portando il calcio a un livello mai visto prima! Con 32 squadre pronte a sfidarsi negli Stati Uniti, l’Inter e la Juventus rappresenteranno il nostro calcio.

