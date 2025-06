Mondiale club | City-Al Ain 6-0 Manchester e Juve agli ottavi

Il Manchester City mette a segno un 6-0 impressionante contro l’Al-Ain, assicurandosi un posto negli ottavi del Mondiale per club. Questo risultato, unito alla vittoria della Juventus per 4-1 sul Wydad Casablanca, garantisce a entrambe le squadre una qualificazione precoce. La sfida tra City e Juve si avvicina, promettendo di decidere chi terminerà in vetta al girone. Una partita da non perdere per gli appassionati di calcio internazionale!

Il Manchester City batte 6-0 l’Al-Ain nella seconda giornata del gruppo G del Mondiale per club e si qualifica per gli ottavi di finale. Risultato che garantisce anche alla Juventus, che aveva superato 4-1 il Wydad Casablanca ed è in testa alla classifica del girone a punteggio pieno, il passaggio di turno. La prossima partita tra le due squadre sarà perciò utile a determinare la prima in classifica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale club: City-Al Ain 6-0, Manchester e Juve agli ottavi

In questa notizia si parla di: mondiale - club - ottavi - city

Mondiale per Club 2025, il Manchester City travolge l’Al-Ain: inglesi e Juve agli ottavi - Il Mondiale per Club 2025 si accende di emozioni con il Manchester City che travolge l’Al Ain, assicurandosi un posto tra le migliori otto squadre del torneo.

Grazie al successo del City sull'Al Ain, la #Juventus è matematicamente agli ottavi del Mondiale per Club: volano i ricavi dal torneo. Ecco quanto hanno incassato finora i bianconeri - X Vai su X

La Juventus è agli ottavi di finale del Mondiale per Club Decisivo il successo per 6-0 sull’Al Ain del Manchester City, che si qualifica alla fase a eliminazione diretta Primo posto del Gruppo G? Sarà decisivo lo scontro diretto I bianconeri partono avant Vai su Facebook

Mondiale club: City-Al Ain 6-0, Manchester e Juve agli ottavi; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Mondiale per Club 2025, il Manchester City travolge l'Al-Ain: inglesi e Juve agli ottavi.

Mondiale club: City-Al Ain 6-0, Manchester e Juve agli ottavi - Ain nella seconda giornata del gruppo G del Mondiale per club e si qualifica per gli ottavi di finale. Lo riporta ansa.it

Mondiale per Club 2025, il Manchester City travolge l’Al-Ain: inglesi e Juve agli ottavi - Ilkay Gündogan ha segnato una doppietta, Erling Haaland ha segnato su rigore e il Manchester City si è assicurato un posto agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 con una vittoria per 6- Da msn.com