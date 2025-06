Monaco | Se Alcaraz cresce così con la battuta…Bublik favorito n5 a Wimbledon Berrettini ha un problema mentale

Guido Monaco, commentato tecnico di Eurosport, analizza con passione le recenti emozioni del tennis mondiale. Dalle vittorie di Alcaraz a Queen’s e Bublik a Halle alle sfide nazionali, il panorama si fa sempre più avvincente. Mentre l’Italia fatica in singolare, le performance di alcuni atleti aprono nuovi scenari. Scopriamo insieme le tendenze e le potenziali sorprese che stanno plasmando il futuro dello sport bianco.

Guido Monaco, commentato tecnico di Eurosport, si è pronunciato circa i temi d’attualitĂ del tennis mondiale, nel corso dell’ ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Una settimana nella quale sono arrivate le vittorie dello spagnolo Carlos Alcaraz al Queen’s e del kazako Alexander Bublik ad Halle. Tornei nei quali, in casa Italia, non si è raccolto molto in singolare, mentre sono arrivate due finali con VavassoriBolelli (sconfitti dalla coppia KrawietzPuetz ad Halle) e con ErraniPaolini a Berlino, anche loro piegate nell’atto conclusivo. “ Ieri il doppio femminile si era incanalato bene, ma teniamo presente che ErraniPaolini sull’erba fanno piĂą fatica che sulla terra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco: “Se Alcaraz cresce così con la battuta…Bublik favorito n.5 a Wimbledon, Berrettini ha un problema mentale”

