Molestie e minacce di morte | un 30enne arrestato nel Mantovano Tre mesi fa aveva aggredito la madre

Un incubo durato quasi un anno, segnato da molestie e minacce di morte, si è concluso con l’arresto di un 30enne nel Mantovano. Era stato già coinvolto in un episodio di aggressione alla madre tre mesi fa, ma non si è arreso, continuando a perseguitare una donna di 33 anni di Concordia sulla Secchia. La sua ossessione ha portato a un intervento decisivo dei Carabinieri di Sermide, che hanno messo fine a questa spirale di terrore.

Sermide (Mantova), 23 giugno 2025 – Molestie, minacce, telefonate, pedinamenti e aggressioni. Un incubo durato quasi un anno per una donna di 33 anni residente a Concordia sulla Secchia (Modena). Nonostante il loro rapporto sentimentale si fosse interrotto, lui non ne voleva sapere e ha cercato, fino all'ultimo, di farle cambiare idea rendendole la vita impossibile. I Carabinieri di Sermide, dopo aver attivato tutte le procedure relative al cosiddetto "codice rosso", hanno raccolto incontrovertibili elementi che hanno spinto la Procura ed il gip del Tribunale di Modena a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 30enne residente a Sermide e Felonica (Mantova), domiciliato a Occhiobello (Rovigo).