Molestatore sessuale arrestato aveva violentato un’altra ragazzina | ora è ai domiciliari

Una nuova terribile vicenda scuote Bologna: un molestatore sessuale, già arrestato per aver violentato una ragazzina, è stato nuovamente catturato dopo aver aggredito e abusato di un'altra minorenne. La sua escalation di violenza ha portato i carabinieri a intervenire, confermando quanto sia fondamentale la tutela delle vittime e l’efficacia della giustizia. Restate con noi per gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Bologna, 23 giugno 2025 – Lo ha rifatto. Ha seguito un’altra ragazzina da scuola, fin dentro l'androne di casa. E l’ha aggredita, arrivando ad abusarne sessualmente. Un trentaduenne italiano, lo stesso che a marzo scorso aveva aggredito una dodicenne in via San Felice, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Indipendenza, in esecuzione della misura cautelare dei domiciliari disposta dal gip. I militari dell’Arma, con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura che stava già lavorando sul caso di via San Felice, hanno identificato l’uomo, che ora risponde di violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it