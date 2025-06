Moise Kean la rivelazione fa tremare i tifosi | il rischio è altissimo

Moise Kean sta vivendo una stagione da montagne russe, con i tifosi della Fiorentina che tremano di fronte all’incertezza sul suo futuro. Dopo un investimento di 18 milioni e le alte aspettative, il rischio di perdere il bomber si fa sempre più concreto. Il presidente Commisso lancia l’allarme: il suo valore e la stabilità della squadra sono a un passo dal precipizio. La domanda è: riuscirà Kean a confermarsi o sarà il colpo di scena che sconvolgerà tutto?

La Fiorentina può perdere il suo bomber: c’è un rischio altissimo ed il presidente Commisso lancia l’allarme (Ansa Foto) – SerieAnews Una stagione come forse nemmeno lui si aspettava. Moise Kean la scorsa estate è volato dalla Juventus alla Fiorentina per circa 18 milioni di euro, un vero e proprio investimento che in molti non hanno esitato a definire un “bidone” preso dai viola. L’annata ha poi raccontato tutt’altro: Kean a Firenze ha trovato l’ambiente ideale, ha segnato gol a raffica e non si è più fermato. Con le sue reti ha spinto la Fiorentina fino a raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Conference League ed al contempo è diventato un simbolo della formazione viola. 🔗 Leggi su Serieanews.com