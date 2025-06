Modena l’arrivo in hotel di Ivanka Trump | massima allerta

Modena, 23 giugno 2025 – In un clima di massima allerta, Ivanka Trump è arrivata all’hotel Rua Frati di Modena per una tappa privata durante il suo soggiorno in Italia, che culminerà con il matrimonio di Bezos a Venezia. L’area è sotto stretta sorveglianza da forze dell’ordine e unità cinofile, trasformando la città in un epicentro di tensione internazionale. Un evento che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo e che si sta sviluppando sotto gli occhi di tutti.

Modena, 23 giugno 2025 – Nel pieno della gravissima escalation militare tra Stati Uniti e Iran, la figlia del presidente Usa Ivanka Trump è arrivata all’ hotel Rua Frati di Modena ( video ) per una tappa privata del suo soggiorno italiano organizzato per partecipare al matrimonio di Bezos a Venezia. L’area attorno alla struttura è stata completamente presidiata da polizia, carabinieri, digos e unità cinofile, e Modena si scopre epicentro di un’attenzione inattesa, anche alla luce degli sviluppi internazionali. La visita si inserisce in un soggiorno italiano che dovrebbe proseguire nei prossimi giorni in Toscana, dove Ivanka e il marit o Jared Kushner parteciperanno al matrimonio di Jeff Bezos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena, l’arrivo in hotel di Ivanka Trump: massima allerta

In questa notizia si parla di: modena - hotel - ivanka - trump

Ivanka Trump a Modena, la figlia del presidente degli Stati Uniti arriva con marito e figli - Ivanka Trump, figlia dell’ex presidente americano Donald Trump, sta per sbarcare a Modena con la famiglia in un viaggio che promette di essere ricco di sorprese.

La figlia di Donald Trump (Ivanka) in vacanza in Italia con il marito e i tre figli: l'hotel di lusso a Modena e la possibile visita alla Ferrari https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/la-figlia-di-donald-trump-ivanka-in-vacanza-in-italia-con-il-marito-e-i-tre-figli-l-hote Vai su X

Ivanka Trump, figlia del presidente statunitense Donald, sarà a Modena la prossima settimana nell'ambito di un viaggio in Italia col marito e tre figli che dovrebbe snodarsi tra Emilia e Toscana. Oltre a qualche ora in centro città potrebbe esserci in bal Vai su Facebook

Modena, l’arrivo in hotel di Ivanka Trump: massima allerta; Ivanka Trump e la misteriosa tappa a Modena prima del matrimonio di Jeff Bezos; Ivanka Trump è arrivata a Modena: piccola folla ad accoglierla.

Ivanka Trump, la figlia di Donald in vacanza in Italia con il marito e i tre figli: l'hotel di lusso a Modena e la possibile visita alla Ferrari - Ivanka Trump, figlia del presidente statunitense Donald, sarà a Modena la prossima settimana nell'ambito di un viaggio in Italia col marito e tre figli che dovrebbe snodarsi ... Da msn.com

Ivanka Trump a Modena, la figlia del presidente degli Stati Uniti arriva con marito e figli - Tappa in Emilia Romagna nell’ambito di un viaggio di famiglia che toccherà anche la Toscana. Scrive msn.com