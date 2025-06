Modella sviene nel backstage prima di una sfilata della Milano Fashion Week | portata via in ambulanza

secondo quanto aggiunto dagli organizzatori, il suo stato di salute è stabile e si sta monitorando attentamente la situazione. La Milano Fashion Week si conferma un palcoscenico di grande entusiasmo, ma anche di sfide impreviste che richiedono prontezza e attenzione ai dettagli. La sicurezza delle modelle resta una priorità assoluta, affinché ogni evento si svolga con stile e responsabilità, rispettando sempre la loro salute e il benessere.

Un malessere, presumibilmente causato dall’intensa calura, ha provocato lo svenimento di una modella nel backstage della sfilata di Qasimi, tenutasi ieri 22 giugno alla Milano Fashion Week. Un’ambulanza è prontamente intervenuta presso i chiostri di Sant’Eustorgio per prestare soccorso alla giovane. I soccorsi sono stati immediati e gli operatori hanno cercato di far rinvenire la giovane modella. Secondo quanto aggiunto dagli organizzatori, il malore sarebbe stato provocato dalle alte temperature che Milano sta registrando in questi giorni, causando alla modella un improvviso abbassamento della pressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Modella sviene nel backstage prima di una sfilata della Milano Fashion Week: portata via in ambulanza

In questa notizia si parla di: modella - milano - backstage - sfilata

A Milano modella sviene nel backstage, portata via in ambulanza - Durante la Milano Fashion Week, un episodio inatteso ha scosso i Chiostri di Sant'Eustorgio: una modella sviene nel backstage a causa del caldo opprimente.

A Milano modella sviene nel backstage, portata via in ambulanza; Caldo soffocante a Milano, giovane modella sviene durante una sfilata della Fashion Week: portata via in ambulanza; La sfilata di moda spiegata: ecco quello che avreste voluto sapere ma non avete mai chiesto.

Caldo soffocante a Milano, giovane modella sviene durante una sfilata della Fashion Week: portata via in ambulanza - Durante l’evento del brand Qasimi ai chiostri di Sant’Eustorgio, la ragazza è caduta a terra nel backstage. Riporta msn.com

A Milano modella sviene nel backstage, portata via in ambulanza - Un malore probabilmente dovuto al gran caldo ha provocato lo svenimento di una modella nel backstage della sfilata di Qasimi, oggi alla Milano Fashion Week. Secondo ansa.it