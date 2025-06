mobland torna con la seconda stagione su paramount

Mobland torna con la sua attesissima seconda stagione su Paramount+, continuando a conquistare il pubblico mondiale. Dopo aver registrato oltre 26 milioni di spettatori, il fenomeno si conferma come una delle serie più amate e seguite a livello internazionale. La grande risposta degli appassionati ha portato all’annuncio ufficiale del suo rinnovo. Preparatevi a immergervi nuovamente nel cuore pulsante di questa saga avvincente, perché la nuova stagione promette sorprese ancora più intense e coinvolgenti.

successo internazionale e rinnovo per la seconda stagione di mobland. Il fenomeno televisivo MobLand, prodotto da Paramount+ e creata da Ronan Bennett e Jez Butterworth, ha raggiunto un record di oltre 26 milioni di spettatori in tutto il mondo. La serie si distingue come la seconda produzione più vista sulla piattaforma, confermando il suo grande successo a livello globale. In risposta all’ampia ricezione, è stato annunciato ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione. creazione, produzione e protagonisti della serie. una produzione di alto livello con talenti riconosciuti. MobLand nasce dall’intuizione di Chris McCarthy, che ha sfidato i creatori a ideare una nuova grande narrazione sul mondo del crimine organizzato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it