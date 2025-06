Mobland | Paramount+ rinnova la serie per una seconda stagione

Dopo aver conquistato oltre 26 milioni di spettatori in tutto il mondo, Mobland si conferma come uno dei successi più amati su Paramount+. La serie originale, seconda più vista di sempre sulla piattaforma, si prepara a tornare con una seconda stagione, promettendo nuove emozioni e colpi di scena. Produttore di spicco, Guy Ritchie debutta nel mondo della televisione, portando la sua firma in questo entusiasmante ritorno. L'avventura continua: non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva!

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione, la serie di successo Mobland ha ottenuto il benestare per una nuova stagione da parte di Paramount+. Qualche mese dopo gli oltre 26 milioni di spettatori in tutto il mondo, MOBLAND, serie originale Paramount+ e seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La serie è prodotta da Guy Ritchie – al suo debutto televisivo per Paramount+ – in veste di produttore esecutivo.

