MOBLAND | Paramount+ rinnova la serie per la seconda stagione

Dopo aver raggiunto oltre 26 milioni di spettatori in tutto il mondo, MobLand, serie originale Paramount+ e seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. La serie è prodotta da Guy Ritchie – al suo debutto televisivo per Paramount+ – in veste di produttore esecutivo. MobLand è creata e scritta da Ronan Bennett ( Top Boy, The Day of the Jackal ) insieme a Jez Butterworth ( Le Mans ’66 – La grande sfida, Spectre ). David C. Glasser (101 Studios) è produttore esecutivo. La serie è il secondo grande successo televisivo di Butterworth, dopo The Agency: Central Intelligence, anch’essa disponibile su Paramount+. 🔗 Leggi su Cinefilos.it