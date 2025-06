MobLand la serie Paramount+ con Tom Hardy rinnovata per una seconda stagione

doppiato l'entusiasmo degli appassionati di crime e azione, confermando il suo successo come uno dei titoli più amati su Paramount+. Con una narrazione coinvolgente e una performance impeccabile di Tom Hardy, MobLand si prepara ad affascinare ancora di più gli spettatori. La seconda stagione si prospetta ricca di colpi di scena e nuove avventure, consolidando definitivamente il suo posto nel cuore del pubblico.

Dopo il grande risultato in termini di visualizzazioni della prima stagione, Paramount+ ha deciso di rinnovare lo show di Guy Ritchie Secondo quanto riportato da Variety, Paramount+ ha rinnovato per la seconda stagione il crime drama MobLand, che vede protagonista indiscusso la star britannica Tom Hardy. La serie ha debuttato originariamente sullo streamer a marzo, mentre il finale della prima stagione è andato in onda il 1° giugno. Lo show ha trascorso sei settimane nella classifica Nielsen Top 10 Original Series, con i dati più recenti disponibili per la settimana dal 19 al 25 maggio. Inoltre, Paramount sostiene che il primo episodio avrebbe attirato 26 milioni di spettatori dal suo debutto, definiti in base al tempo totale di visione globale diviso

MOBLAND: Paramount+ rinnova la serie per la seconda stagione - Grande notizia per gli appassionati di crime e suspense: MobLand, la serie originale di Paramount+ creata da Ronan Bennett e prodotta da Guy Ritchie, ha conquistato oltre 26 milioni di spettatori globali ed è stata rinnovata per una seconda stagione.

