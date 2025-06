Mobilità interregionale Dirigenti Scolastici 2025 26 | scadenze novità e posti disponibili in aggiornamento

Se sei un dirigente scolastico interessato alla mobilità interregionale per il triennio 2025/26, questa è l’occasione da non perdere. La procedura sarà completamente digitale e ti consentirà di indicare fino a quattro regioni, con scadenza il 1° luglio 2025. Tieni d’occhio gli aggiornamenti sui posti disponibili e le novità in arrivo, per garantire il tuo trasferimento senza sorprese e al meglio delle tue aspettative.

La mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici per il 202526 si svolgerà interamente online, con possibilità di indicare fino a quattro regioni. Le domande dovranno essere presentate entro il 1° luglio 2025. Il 100% dei posti vacanti sarà disponibile, con attenzione alla tutela degli esiti concorsuali e all'assenza di esuberi

