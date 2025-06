Mix attiva un nuovo Ixp al Balkan Gate di Lancom a Salonicco

Mix attiva un nuovo IXP al Balkan Gate di Lancom a Salonicco, segnando un importante passo verso l’espansione internazionale del principale punto di interscambio Internet in Italia. Unendo le forze con Lancom, leader nei servizi cloud e Data Center in Grecia, MIX rafforza la propria presenza nel Sud-Est Europa, offrendo infrastrutture più robuste e connessioni più veloci. Questa espansione strategica rappresenta la prima presenza ufficiale di MIX fuori dai confini italiani, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione.

Mix (Milan Internet Exchange), principale punto di interscambio Internet in Italia, e Lancom, uno dei più importanti fornitori di servizi cloud, telecomunicazioni e Data Center in Grecia, annunciano con orgoglio l’attivazione di MIX Salonicco, nuovo Internet Exchange Point (IXP) di Mix al Balkan Gate, il data center di punta di Lancom situato a Salonicco. Questa espansione strategica rappresenta la prima presenza ufficiale di MIX fuori dall’Italia e costituisce un passo significativo nella sua missione di supportare servizi di interconnessione di alta qualità, sicuri e scalabili in tutta l’Europa orientale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: lancom - salonicco - gate - balkan

Notte dei Musei, al GATE 26A inaugura l'esposizione "The GVF Files" di Christian Pugnaghi - In occasione della Notte dei Musei, la galleria d'arte GATE 26A di via Carteria ospita l'inaugurazione dell'esposizione "The GVF Files" di Christian Pugnaghi, sabato 17 maggio alle 18.

Mix attiva un nuovo Ixp al Balkan Gate di Lancom a Salonicco; Mix attiva un Ixp presso il Balkan Gate di Lancom a Salonicco; Mix sbarca a Salonicco: una nuova era per la connettività nei Balcani.

MIX attiva un nuovo IXP presso Balkan Gate di Lancom a Salonicco - Il nuovo IXP di Salonicco si affianca ai quattro edge IXP di MIX già operativi in Italia a Palermo, Bologna, Roma e Caserta e al suo hub principale di Mil ... Secondo bitcity.it

Lancom e MIX attivano un nuovo IXP a Salonicco - MIX Salonicco è il IXP nel data center di Lancom Balkan Gate, la più grande struttura carrier- Lo riporta lineaedp.it