Missili su Tel Aviv e Gerusalemme Teheran | Usa in guerra La minaccia a Trump | Cellule terroristiche riattivate negli Stati Uniti

La tensione tra Iran, Israele e USA esplode in un conflitto senza precedenti, con decine di giorni di scambi di missili e bombe che scuotono Tel Aviv, Gerusalemme e oltre. Le sirene suonano incessanti, mentre le operazioni militari si intensificano, segnando un capitolo cruciale in questa escalation globale. La questione si fa sempre più seria, e il mondo osserva con apprensione: la regione rischia di diventare il teatro di una guerra totale, con conseguenze imprevedibili.

Gli scambi di bombe e missili tra Iran e Israele hanno raggiunto il decimo giorno consecutivo. Le sirene hanno suonato ancora a Tel Aviv, a Gerusalemme e nel nord di Israele, mentre l’Idf ha colpito alcune strutture dell’Iran occidentale. Mentre si stanno ancora tentando di capire le reali conseguenze dell’attacco americano su tre siti nucleari iraniani, per Teheran non ci sono più dubbi: «Gli Stati Uniti sono entrati apertamente e direttamente in guerra». È il capo di stato maggiore dell’esercito iraniano, Abdolrahim Mousavi, a puntare il dito contro Washington, colpevole di aver «violato la sovranità del nostro sacro suolo». 🔗 Leggi su Open.online