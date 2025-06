Missili iraniani verso basi Usa in Qatar

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: l’Iran ha lanciato sei missili contro basi americane in Qatar, suscitando timori di escalation. Dopo l’attacco agli impianti nucleari dell’altra notte, gli Stati Uniti si attendevano una rappresaglia, e ora la regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto. Resta da capire come risponderanno Washington e i loro alleati, mentre le tensioni continuano a intensificarsi, minacciando la stabilità della zona.

Gli Usa si attendevano una rappresaglia iraniana contro qualche loro bersaglio in riposta all'attacco contro gli impianti nucleari dell'altra notte L'Iran ha infatti lanciato sei missili verso le basi americane in Qatar. Lo riferisce Barak Ravid, corrispondente di Axios, su X mentre l'agenzia iraniana Mehr afferma che una base statunitense in Siria è stata attaccata.

