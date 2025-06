Missili dell’Iran verso il Qatar chiuso lo spazio aereo a Doha

La tensione tra Iran e Qatar raggiunge un nuovo picco: dopo il lancio di almeno sei missili contro la base americana di Al Ubeid, le difese qatariote sono entrate in azione e lo spazio aereo di Doha è stato chiuso. Un episodio che scuote gli equilibri della regione, con esplosioni udite nel cuore della capitale. Il Qatar condanna con fermezza l’attacco e chiede calma, mentre il mondo osserva preoccupato gli sviluppi di questa crisi.

Missili dell'Iran verso il Qatar, le difese entrano in azione. L'Iran, in risposta all'attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani, avrebbe lanciato almeno 6 missili contro la base Usa di Al Ubeid, in Qatar: si tratta della più grande struttura militare degli Stati Uniti in Medio Oriente. Esplosioni sono state udite a Doha, come evidenziano i video diffusi sui social. "Il Qatar condanna con fermezza l'attacco alla base aerea di Al-Udeid da parte dei Guardiani della Rivoluzione iraniana. Consideriamo ciò una violazione flagrante della sovranità dello Stato del Qatar, del suo spazio aereo, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, sottolineando che l'emirato del Golfo "si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo equivalente alla natura e alla portata di questa sfacciata aggressione, in conformità con il diritto internazionale".

