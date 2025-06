Missili dall' Iran allarme in tutto il centro di Israele

Le sirene d'allarme stanno suonando a Tel Aviv, Gerusalemme e in tutto il centro di Israele per il lancio di missili dall' Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili dall'Iran, allarme in tutto il centro di Israele

Israele attacca l'Iran con droni e missili: forti esplosioni in tutto il Paese. | Netanyahu: «Colpito programma nucleare di Teheran». Israele: «Ucciso il capo di Stato maggiore iraniano» - LIVE  - Un'ondata di tensione scuote il Medio Oriente: Israele ha lanciato un attacco con droni e missili contro l’Iran, provocando forti esplosioni e danni in tutto il paese.

Forti esplosioni si stanno verificando a Tel Aviv in seguito al lancio di alcuni missili dall'Iran. L'Idf ha lanciato l'allarme sui cellulari di tutto il territorio israeliano invitando la popolazione a trovare riparo. I boati continuano a ripetizione nel centro di Tel Aviv, le cas

Il regime iraniano ha lanciato un'altra raffica di missili balistici dall'interno dell'Iran, facendo scattare le sirene di allarme rosso in tutto Israele e prendendo ancora una volta deliberatamente di mira i civili israeliani.

