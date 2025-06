Missili dall' Iran a Tel Aviv abitanti si rifugiano nella stazione

In un clima di crescente tensione tra Iran e Israele, le sirene d'allarme a Tel Aviv hanno riacceso la paura tra gli abitanti, che si sono rifugiati nelle stazioni sotterranee per mettersi in salvo. La minaccia dei missili iraniani ha scosso la cittĂ , lasciando una scia di esplosioni e incertezza. In momenti come questi, la sicurezza diventa prioritaria: resta con noi per seguire gli sviluppi di questa crisi sempre piĂą complessa.

Tel Aviv, 23 giu. (askanews) - Serene d'allarme hanno risuonato in Israele all'avvicinarsi dei missili iraniani. Giornalisti della France presse hanno riferito di esplosioni udite a Gerusalemme. Nelle immagini, gli abitanti che sono corsi in una stazione di Tel Aviv dopo che l'esercito israeliano ha chiesto alla popolazione di mettersi al sicuro. Decine e decine di persone hanno raggiunto in poco tempo l'area sicura, aspettando notizie dell'attacco imminente annunciato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili dall'Iran, a Tel Aviv abitanti si rifugiano nella stazione

