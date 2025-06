Missili contro base Usa Trump | Grazie Iran ci ha avvertito Ora pace

In un clima di tensione internazionale, le recenti parole di Donald Trump suscitano sorpresa e riflessione. Dopo l’attacco statunitense ai siti nucleari di Teheran, l’ex presidente ha ringraziato l’Iran per averlo avvertito in anticipo, definendo questa mossa una "prima risposta molto debole" che ora apre a un possibile ritorno alla pace e all’armonia. Ma cosa significherà davvero questa dichiarazione nel contesto geopolitico attuale?

"Grazie all'Iran che ci ha avvertito prima della sua risposta molto debole. Ora, pace e armonia". Donald Trump si esprime così, con un post sul social Truth, dopo la reazione iraniana all'attacco degli Stati Uniti contro i siti nucleari di Teheran. Oggi, sono stati lanciati missili contro la base americana di Al Udeid.

