Miss Livorno 2025 primo casting alle Fonti del Corallo | la finale l' 8 agosto alla Terrazza Mascagni

Miss Livorno 2025 sta per cominciare! La 35ª edizione di questa splendida manifestazione si apre con il primo casting alle Fonti del Corallo, promettendo emozioni e talento. L’evento culminerà con la grande finale l’8 agosto alla Terrazza Mascagni, un’occasione unica per scoprire giovani promesse e celebrare lo charme livornese. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili di bellezza e divertimento!

Miss Livorno 2025, ci siamo. È in partenza la 35esima edizione di una manifestazione-spettacolo che anche quest'anno è pronta a regalare a tante 'bimbe' livornesi momenti di divertimento nell'affascinante mondo della moda, della danza, della musica, dell'arte e dello sport. La finale si svolgerà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Miss Livorno 2025, primo casting alle Fonti del Corallo: la finale l'8 agosto alla Terrazza Mascagni

Miss Livorno 2025, primo casting alle Fonti del Corallo: la finale l'8 agosto alla Terrazza Mascagni; Miss Livorno 2025: al via la 35esima edizione; Miss Toscana Carolina Cappa in finale: «Dedico la vittoria ai miei nonni».

Livorno, le sue reginette di bellezza a caccia dello scettro Miss Blu Mare - Ancora è vivo in loro il ricordo di quella serata in Terrazza Mascagni in cui hanno partecipato alla finale di Miss Livorno 2024 sfilando di fronte a migliaia di persone. Riporta msn.com

