Miss Adriatico inaugura la 49ª edizione | 22 ragazze in passerella a Pescara

Miss Adriatico inaugura con orgoglio la 49170ª edizione, un evento di grande prestigio che quest’anno vede 22 ragazze in passerella a Pescara. La competizione, patrocinata dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, promette emozioni uniche e un’atmosfera coinvolgente. Tra sfilate eleganti, bikini e il body olimpionico della Falcone Dolciaria, le concorrenti si sfideranno per conquistare un pass per la finalissima regionale, in programma all’inizio di ...

L’evento rappresenta la prima tappa di selezione della stagione e gode del prestigioso patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo, un riconoscimento unico nel suo settore. Le concorrenti sfileranno in tre momenti distinti: prima in abito da sera, poi in bikini e infine con il body olimpionico ufficiale del concorso, fornito dalla Falcone dolciaria. L’obiettivo è conquistare un posto per la finalissima regionale in programma all’inizio di settembre. A fare gli onori di casa in qualità di madrina della serata sarà Michela Rossi, vincitrice del titolo di Miss Adriatico 2024 e volto noto di un recente spot televisivo per Acqua & Sapone sulle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Citypescara.com

