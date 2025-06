Mio figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez? Lui al Maso sarebbe utile

Mio figlio Ignazio, insieme a Cecilia Rodriguez, ha scelto di vivere la vita lontano dai riflettori, in un angolo di tranquillità tra tradizione e modernità. Francesco Moser, 74 anni, icona del ciclismo italiano, ci ricorda che dietro ogni successo c’è un percorso fatto di sacrifici e passione. E mentre Ignazio al Maso coltiva i suoi sogni, il passato di Moser ci insegna che la vera forza nasce dalla dedizione.

F rancesco Moser, 74 anni, è molto più di un ex ciclista: è un'icona italiana, un uomo che ha trasformato la fatica in trionfi. In un'intervista al Corriere della Sera, ripercorre la sua vita, dai giorni duri della campagna trentina, dove a sei anni già lavorava nei campi, ai 273 successi che lo consacrano come recordman italiano. E parla anche della famiglia: « Mio figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez fanno una vita tutta loro. Lui al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi».