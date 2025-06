Minore portato in comunità a Catanzaro dopo un violento furto a Siena | così depredava altri ragazzi

Un minore, coinvolto in un violento furto con strappo a Siena, è stato trasferito in una comunità a Catanzaro grazie a indagini rapide e efficaci della Squadra Mobile. Questo episodio evidenzia l'importanza di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il percorso di riabilitazione del giovane, dimostrando come la collaborazione tra forze dell’ordine e servizi sociali possa fare la differenza nella lotta alla delinquenza giovanile.

