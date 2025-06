Mini call veloce sul sostegno 2025 | obbligo di anno di prova nella provincia di nomina con possibilità di mobilità successiva per chi ha figli piccoli Pillole di Question Time

Mini call sul sostegno 2025: un’opportunità per i docenti nominati tramite la mini call veloce di svolgere l’anno di prova nella provincia di nomina, con la possibilità di mobilità successiva per chi ha figli piccoli. Un tema caldo affrontato nel question time del 20 giugno su OrizzonteScuola TV, che apre nuove prospettive per il futuro professionale e familiare dei docenti coinvolti. Resta aggiornato per scoprire come questa misura potrà cambiare il panorama scolastico.

Nel question time del 20 giugno 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (ANIEF), è stata discussa una questione importante relativa alla mobilità e all’obbligo di permanenza per i docenti nominati tramite la mini call veloce sul sostegno. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di svolgere l’anno di prova in una regione diversa da quella della nomina, per motivi familiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: mini - call - veloce - sostegno

Mini Call Veloce e riconferma sul sostegno: come funzionano insieme - La continuità sul sostegno e la partecipazione alla Mini Call Veloce sono questioni spesso confuse tra i docenti.

Mini call veloce sostegno 2025: sede di anno di prova e formazione in altra provincia non si può cambiare https://miuristruzione.com/2025/06/22/mini-call-veloce-sostegno-2025-sede-di-anno-di-prova-e-formazione-in-altra-provincia-non-si-puo-cambiare/… vi Vai su X

Mini call veloce per il sostegno attivabile solo in province con graduatorie esaurite: per il 2025/26 il Nord Italia resta in attesa di conferme Vai su Facebook

Mini call veloce sul sostegno 2025: obbligo di anno di prova nella provincia di nomina, con possibilità di mobilità successiva per chi ha figli piccoli. Pillole di Question Time; Mini call veloce, GPS sostegno: incertezze per il Nord nel 2025/26; Mini call veloce per il sostegno nel Nord Italia: nel 2025/26 tornerà ad esserci per ADSS? Pillole di Question Time.

Mini call veloce per il sostegno nel Nord Italia: nel 2025/26 tornerà ad esserci per ADSS? Pillole di Question Time - Nel question time del 13 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, è stato affrontato un tema rilevante per le assunzioni sul sostegno. Secondo orizzontescuola.it

Mini call veloce sostegno 2024, domande dal 23 agosto: come fare e scadenze - Al via le domande per la mini call veloce sostegno 2024 a partire dal prossimo venerdì 23 agosto come da nota del ministero dell’Istruzione e del Merito. Da money.it