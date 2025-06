Minaccia i familiari di ucciderli e di dar fuoco alla casa | intervengono i carabinieri

Una notte di paura a Marcianise: un uomo di 45 anni, dopo aver minacciato di uccidere la madre e il fratello, ha bruscamente scatenato il panico annunciando di voler incendiare la casa. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione locale, la minaccia si è conclusa con l’arresto dell’uomo, garantendo così la sicurezza della famiglia e ripristinando la quiete nel quartiere.

Prima minaccia di morte la madre e il fratello e poi di dar fuoco alla casa. Nel corso della notte i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise e della locale Stazione hanno tratto in arresto un 45enne del posto per minaccia e maltrattamenti contro familiari. L’uomo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minaccia i familiari di ucciderli e di dar fuoco alla casa: intervengono i carabinieri

