minaccia genitori fermato dai carabinieri con spray al peperoncino

Una scena di tensione e paura quella che si è verificata a San Prisco, dove un uomo di 42 anni è stato fermato dai carabinieri per minacce e violenze in famiglia. Intervenuti a seguito di una lite domestica, i militari hanno trovato un soggetto molto agitato e un’anziana in difficoltà. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della tutela e del rispetto nelle relazioni familiari, mentre il protagonista dovrà affrontare le accuse pesanti che gli sono state rivolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, il 42enne arrestato a San Prisco (Caserta) dai carabinieri, intervenuti a seguito di una richiesta per lite tra le mura domestiche. Quando i militari della stazione di Santa Maria Capua Vetere sono giunti sul posto, hanno notato la presenza in strada di un uomo molto agitato, e a pochi metri una persona anziana che ha invitato i carabinieri a seguirli nella sua abitazione, all'interno della quale vi era una donna, moglie dell'anziano, anche lei in stato di agitazione.

