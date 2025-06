Minaccia genitori e aggredisce carabinieri col coltello | bloccato con lo spray al peperoncino e arrestato

Attimi di tensione nella tarda mattinata di ieri, sabato 22 giugno, a San Prisco, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere con accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. La scena si è trasformata in un vero e proprio confronto, culminato con l’uso dello spray al peperoncino per bloccare la minaccia. Un episodio che sottolinea l’importanza del pronto intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Minaccia genitori e aggredisce carabinieri col coltello: bloccato con lo spray al peperoncino e arrestato

