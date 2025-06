Minaccia e pedina l’ex moglie Nel mirino anche il fidanzato di lei

Un inquietante caso di stalking scuote Porto Sant’Elpidio, dove un uomo di 40 anni perseguita l’ex moglie e il suo nuovo compagno. Dopo essere stato sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ora deve affrontare l’accusa di danneggiamento aggravato. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile il confine tra amore e ossessione, e l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 25 giugno 2025 – Un 40enne residente a Porto Sant’Elpidio dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di stalking e danneggiamento aggravato: per lui era stato emesso dal gip di Fermo un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti della ex moglie. L’uomo, separato da diversi anni, non accettando la fine della loro storia e l’inizio di una nuova relazione della donna, aveva iniziato a seguirla, ad attenderla nei luoghi da lei frequentati, ad appostarsi sotto casa. La donna, in una condizione di perenne paura e ansia, aveva trovato il coraggio di recarsi in questura e denunciare l’accaduto alla polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it