Millie Bobby Brown è tornata al suo brown style e i suoi fan gioiscono

Millie Bobby Brown non smette mai di sorprendere, e nemmeno di divertirsi con il proprio stile. L’attrice britannica, diventata famosa giovanissima grazie a Stranger Things, continua a reinventarsi attraverso il suo aspetto, dimostrando un approccio libero e sperimentale, soprattutto quando si tratta di capelli. A quanto pare, la voglia di cambiare resta una costante nel suo universo estetico. Millie Bobby Brown cambia ancora look: ritorno al castano e fa un omaggio pop sui social. Dopo settimane in cui è apparsa prima con un bob biondo, poi con chiome più lunghe, e ancora con nuance più scure, Millie è tornata recentemente su Instagram con un look più brown, but not boring. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it