Milioni su milioni Harry e Meghan Markle divorzio? Già spunta la cifra choc

Il gossip infuria: tra milionari e scandali, il divorzio di Harry e Meghan si fa sempre più vicino, e la cifra choc che gira intorno alla loro separazione mette in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sulla coppia reale. In un mondo dove l’immagine conta più di ogni altra cosa, la fine di questa star del gossip potrebbe riscrivere le regole dello showbiz internazionale. Restate con noi, perché gli sviluppi sono sorprendenti.

Tra i corridoi dello showbiz internazionale e gli ambienti più informati della stampa scandalistica, si intensificano le voci su una delle separazioni più discusse e potenzialmente mediatiche degli ultimi anni: quella tra il principe Harry e Meghan Markle. A quanto pare, la coppia più chiacchierata d'America sarebbe ormai sull'orlo della rottura definitiva, tanto da spingere Netflix a muoversi in anticipo per garantirsi l'esclusiva mondiale sulla notizia. Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicine alla piattaforma di streaming, il colosso californiano avrebbe messo sul tavolo un'offerta da capogiro: 153 milioni di dollari per raccontare in esclusiva i dettagli del divorzio.