Se sei appassionato di musica, arte e storie straordinarie, non puoi perderti Miley Cyrus: Something Beautiful, il progetto dei tuoi sogni. Dopo l’anteprima al Tribeca Film Festival, questa esperienza cinematografica unica arriverà in Italia per un giorno solo, il 27 giugno. Un viaggio visivo e musicale che celebra la creatività e l’innovazione dell’icona pop, lasciandoti senza fiato. Preparati a scoprire un mondo di emozioni e ispirazioni!

(askanews) – Dopo l’anteprima del 6 giugno al prossimo Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il prossimo 27 giugno, come evento speciale al cinema, Miley Cyrus: Something Beautiful, un’esperienza cinematografica unica nel suo genere della visionaria icona della musica pop. Miley Cyrus: Something Beautiful è un’opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album Something Beautiful. Il film è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson ( Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro ). GUARDA LE FOTO Miley Cyrus, foto tagli capelli: dal selfie coi Maneskin ad Hannah Montana. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “Miley Cyrus: Something Beautiful”: «È il progetto dei miei sogni». Il trailer del film

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell'album Something Beautiful, dei tour e di molto altro

