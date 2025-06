Milano sceglie il digitale | 1,4 milioni di pratiche edilizie diventano online con InPratica di Microdisegno

Milano compie un grande passo verso il futuro, digitalizzando il suo patrimonio edilizio con InPratica di Microdisegno. Con oltre 14 milioni di pratiche trasformate in formato digitale, questa iniziativa rappresenta il più vasto progetto di digitalizzazione edilizia in Italia, rivoluzionando il modo in cui cittadini e professionisti accedono alle informazioni. Unendo innovazione e efficienza, Milano dimostra che il progresso parte dalla digitalizzazione.

La città di Milano fa un salto nel futuro con l'adozione di InPratica, la piattaforma sviluppata da Microdisegno per digitalizzare l'intero archivio edilizio comunale. Si tratta del più grande progetto di digitalizzazione edilizia mai realizzato in Italia, guidato da Microdisegno, società con sede a Lodi, in partnership con Coopservice e Maggioli. Oltre 1,4 milioni di fascicoli saranno trasformati in formato digitale e resi disponibili online, in totale sicurezza e con pieno valore legale. I cittadini e i professionisti potranno già oggi accedere al sistema direttamente dal sito del Comune, semplificando l'iter burocratico in modo trasparente, veloce e senza code.

