Milano sceglie il digitale | 1,4 milioni di pratiche edilizie diventano online con InPratica di Microdisegno

Milano si proietta nel futuro, rivoluzionando l’archiviazione edilizia con InPratica di Microdisegno. Con oltre 14 milioni di pratiche digitalizzate, questa iniziativa rappresenta il più grande progetto di digitalizzazione edilizia mai realizzato in Italia. La trasformazione di oltre 1,4 milioni di fascicoli in formato digitale non solo semplifica i processi amministrativi, ma apre nuove opportunità di efficienza e trasparenza per cittadini e professionisti. Il futuro dell’urbanistica è già qui.

La città di Milano fa un salto nel futuro con l’adozione di InPratica, la piattaforma sviluppata da Microdisegno per digitalizzare l’intero archivio edilizio comunale. Si tratta del più grande progetto di digitalizzazione edilizia mai realizzato in Italia, guidato da Microdisegno, società con sede a Lodi, in partnership con Coopservice e Maggioli. Oltre 1,4 milioni di fascicoli saranno trasformati in formato digitale e resi disponibili online, in totale sicurezza e con pieno valore legale. I cittadini e i professionisti potranno già oggi accedere al sistema direttamente dal sito del Comune, semplificando l’iter burocratico in modo trasparente, veloce e senza code. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Milano sceglie il digitale: 1,4 milioni di pratiche edilizie diventano online con InPratica di Microdisegno

In questa notizia si parla di: microdisegno - milano - digitale - milioni

Comune di Milano: partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia. Microdisegno guida il progetto grazie al sistema “InPratica” - Il Comune di Milano ha dato il via alla più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai realizzata in Italia.

Milano, 1,4 milioni di pratiche edilizie «migrano» dalla carta al digitale: sei anni per averle online; Milano, la più grande digitalizzazione edilizia d’Italia: 1,4 milioni di fascicoli online; InPratica: il progetto.

Microdisegno guida la rivoluzione digitale dell’archivio edilizio di Milano: oltre 1,4 milioni di fascicoli diventano online - Microdisegno, azienda leader nella digitalizzazione documentale, è alla guida del progetto che digitalizzerà oltre 1,4 milioni di fascicoli edilizi del Comune di Milano. Da informazione.it

Milano, 1,4 milioni di pratiche edilizie «migrano» dalla carta al digitale: sei anni per averle online - Quella dell'archivio dell'edilizia di Milano è la più grande opera di digitalizzazione di un Comune italiano. Scrive milano.corriere.it