Milano Pitch cercansi nuovi talenti | libri serie tv cinema graphic novel

Milano Pitch è il campo di gioco ideale per talenti emergenti nel mondo di libri, serie TV, cinema e graphic novel. Lanciando la palla con creatività e passione, puoi fare il primo passo verso il successo, come un fuori campo vincente. Questa è l’occasione per scrittori, sceneggiatori e graphic novelist lombardi di candidare gratuitamente le proprie opere inedite entro il 31 luglio 2025. Preparati a correre sulle basi del talento e conquistare i grandi player dell’industria!

Lanciare la palla e fare un fuori campo, come nel baseball, vincere e poi godersi il giro delle basi dei campioni. È l'occasione offerta da Milano Pitch a scrittori, sceneggiatori, graphic novelist lombardi, di usare la metafora sportiva del lancio, pitch appunto, e candidare gratuitamente entro il 31 luglio 2025 le proprie opere inedite in forma concisa e incisiva e meritarsi l'opportunità di presentarla ai grandi player di editoria e audiovisivi. L'opportunità, dunque, di mettersi in gioco e fare un fuori campo. In palio 4 'borse di studio' per complessivi 26 mila euro. 140 progetti presentati a 100 aziende.

