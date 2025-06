Milano accoltellato nella notte in piazzale Maciachini | grave in ospedale

Una notte di tensione a Milano: un uomo di 40 anni è stato accoltellato a piazzale Maciachini, ferite che per fortuna non mettono in pericolo la sua vita. Ricoverato al Niguarda, le sue condizioni sono sotto controllo, ma l'episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza in città. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda e le possibili evoluzioni.

Milano, 23 giugno 2025 – Un uomo di 40 anni, di origine straniera, è stato ferito a coltellate la scorsa notte a Milano. Ricoverato cosciente all'ospedale di Niguarda, non si trova in pericolo di vita anche se la ferita più importante, al braccio sinistro, era ampia e profonda. Il 40enne è stato soccorso poco prima delle 2 in piazzale Maciachini con ferite al braccio e anche, superficiali, alla gamba sinistra. È stato trasportato dal 118 in codice giallo. Sull'aggressione indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, accoltellato nella notte in piazzale Maciachini: grave in ospedale

