Milan Theo in Arabia | arriva il terzino dalla Premier

Milan theo in Arabia: l'addio di Theo Hernandez apre un nuovo capitolo nel calciomercato rossonero. La trattativa per il suo sostituto sta rapidamente accelerando, con un terzino dalla Premier pronta a prendere il suo posto. Il futuro del francese si deciderà nelle prossime ore, mentre i tifosi attendono con ansia le decisioni ufficiali. Tutto può cambiare in un attimo nel mondo del calcio, e questa volta, potrebbe essere una svolta decisiva…

Nuovo intreccio di calciomercato per individuare subito il sostituto di Theo. Il terzino francese è pronto ad accettare la destinazione in Premier: la svolta Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere così la decisione definitivo di Theo Hernandez. Il terzino francese ha intenzione di dire addio al Milan per accettare una nuova sfida in Arabia Saudita. Il pressing di Simone Inzaghi non finisce mai: ecco il sostituto in vista proveniente dalla Premier. – Lapresse – calciomercato.it  Ore calde per conoscere il futuro del terzino del Milan Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Theo in Arabia: arriva il terzino dalla Premier

In questa notizia si parla di: theo - terzino - premier - milan

Theo Hernandez Juve (TeleLombardia): interesse dei bianconeri per il terzino del Milan. Lui ha già dato una risposta ma arriva solo se… L’indiscrezione a sorpresa - Clamorosa indiscrezione di mercato: la Juventus sarebbe interessata a Theo Hernandez del Milan. Secondo TeleLombardia, il terzino francese potrebbe approdare bianconero solo in determinate condizioni, dopo una risposta già data.

Pervis Estupiñán, terzino sinistro del Brighton, è uno dei nomi caldi nel calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero lo considera un possibile sostituto di Theo Hernandez, che potrebbe lasciare la squadra dopo un’ Vai su Facebook

Milan, Theo in Arabia: arriva il terzino dalla Premier; Theo Hernandez rifiuta l’Al-Hilal: futuro in Europa per il terzino del Milan; Mercato Milan, occhi su un terzino in Premier League!.

Milan, Theo in Arabia: arriva il terzino dalla Premier - Novità interessanti in casa Milan per innalzare il tasso tecnico delle corsie esterne. Segnala calciomercato.it

Milan, Theo Hernandez da Inzaghi: il terzino cambia idea - Le ultime sul futuro del terzino francese: il giocatore ora può lasciare davvero il club rossonero. Secondo calciomercato.it