Milan Theo Hernandez e un destino segnato Sulla fascia sinistra ora c’è un problema

Il futuro di Theo Hernandez al Milan sembra ormai scritto, con una possibile cessione che lascia un vuoto importante sulla fascia sinistra. La sua partenza potrebbe segnare un cambiamento significativo per i rossoneri, che si trovano a dover affrontare un dilemma strategico. Riusciranno i milanisti a trovare un degno erede e a mantenere la competitività della squadra? La risposta dipende dalle prossime mosse di mercato e dalla capacità di adattamento del club.

Il Milan sembra vicino alla cessione di Theo Hernandez. Il terzino potrebbe lasciare i rossoneri e la fascia sinistra rimane senza padrone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Theo Hernandez e un destino segnato. Sulla fascia sinistra ora c’è un problema

In questa notizia si parla di: milan - theo - hernandez - fascia

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Rivoluzione sulle fasce per il Milan tra giocatori in uscita e nuovi nomi in entrata, tra cui anche quelli di Guelà #Doue e #Pubill per la fascia destra. Ma tiene banco il ‘caso’ #TheoHernandez, che rischia di restare fuori dal progetto rossonero. #Laudis Vai su Facebook

? Due slide che riportano le dichiarazioni di Christian #Panucci riportate da @MilanPress_it su Instagram. Con annesso like di @TheoHernandez. “#TheoHernandez? Se sta bene di testa è il più forte di tutti. Se il #Milan va su #Zinchenko perde molto sulla f Vai su X

Milan, Theo apre all'Al Hilal. Per la fascia destra Tiago Santos o Vanderson: le trattative; La Gazzetta sul Milan: Fasce senza padroni. Theo apre all'Arabia, Tiago Santos in pole; Milan, colpo di scena: Theo blocca il mercato? Ecco la soluzione | .it.

Vanderson o Tiago Santos per la fascia destra del Milan: occhi sulla Ligue 1 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Zinchenko per il dopo Theo: il possibile costo dell’operazione - Il Milan valuta attentamente il futuro della fascia sinistra con l’attenzione rivolta a Oleksandr Zinchenko come possibile sostituto di Theo Hernandez. Scrive msn.com