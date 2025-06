Milan Theo Hernandez apre all’Arabia Saudita | addio ai rossoneri alle porte

lunga e intensa, ricca di successi e momenti indimenticabili. Ora, con il suo trasferimento in Arabia Saudita, si apre un nuovo capitolo che segna la fine di un’epoca per il Milan e l’inizio di una sfida tutta da scoprire. Theo Hernández lascia Milano, ma il suo talento resterà scritto nel cuore dei tifosi rossoneri.

Theo Hernández è arrivato al capolinea della sua avventura con il Milan: lo aspetta l'Al Hilal di Simone Inzaghi Theo Hernandez e il Milan, un binomio arrivato al capolinea. Arrivato nel 2019 dal Real Madrid, il terzino è diventato pian piano uno dei giocatori più forti e performanti del nostro campionato, salvo poi calare di intensità nell'ultimo periodo scatenando anche diverse critiche. C'è da dire però che l'avventura di Theo ai rossoneri è stata positiva con 262 presenze, 34 gol, 45 assist, una Supercoppa e soprattuto il 19esimo Scudetto da protagonista assoluto. Il francese è stato accostato ad Atlético Madrid e Juvents, ma alla fine il suo futuro sarà in Arabia Saudita.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

È ancora attivo l'assalto dell'Al Hilal nei confronti di Theo Hernandez. Il terzino del #Milan resta la priorità del club saudita, pronto ad un rilancio importante dopo il Mondiale per Club sia con i rossoneri che con il giocatore.

CMIT | IL #MILAN CHIUDE LA PORTA A #THEO HERNANDEZ C'eravamo tanto amati. Il rapporto tra il Milan e Theo Hernandez, dopo un'intensa storia d'amore, è ormai compresso. I rossoneri hanno preso una decisione alquanto chiara, quella di mettere al

Milan, Theo Hernandez verso l’addio: svolta vicina con l’Al Hilal, ore decisive per i rossoneri; Theo Hernandez, pugno duro del Milan: cosa succede | CM.IT; Milan, il caso Theo Hernandez non è chiuso: per il club è fuori dal progetto rossonero.

Milan, via un'altra stella: Theo Hernandez ha detto sì, l'affare è in chiusura - L'esterno francese verso l'addio al Milan nei prossimi giorni: ha aperto all'offerta saudita.

Pagina 2 | Theo Hernandez apre a Inzaghi: il Milan spera. Allegri, c'è una domanda per te - Hilal per la prima volta il terzino ha accettato di sedersi al tavolo con gli arabi.